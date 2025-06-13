Muş'ta Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muş'ta aniden etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına, merkeze bağlı Keçidere köyünde hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede etkisini artıran fırtına nedeniyle köydeki evlerin çatıları uçtu, birçok ağaç devrildi ve bazı elektrik direklerinde ise hasar oluştu. Ağaçların devrilmesi sonucu yollar kısmen kapanırken, enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle köyde elektrik kesintileri yaşandı. Yaşanan olayın ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köyde inceleme ve müdahale çalışmalarına başladı. Ekiplerin zarar gören alanlarda hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle can kaybı yaşanmadığını bildirirken, vatandaşlara tedbirli olunması çağrısında bulundu. - MUŞ