Muş'ta Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı
Muş’ta hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Muş'ta hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı