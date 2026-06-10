Muşlu ailelerden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten ailelerin DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylem yaptı. Aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak evlatlarına teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Eyleme katılan baba Alaattin Koçhan, DEM Parti adamlarının oğlu Ersin'i 11 yıl önce Bursa'dan götürdüklerini ifade ederek, "Devlet sizin için birçok düzenleme ve kanun çıkarıyor. Eğer sesimi duyuyorsan Ersin oğlum, artık gel. Beklemenin hiçbir anlamı yok. Orada kalmanız bizi üzmekten başka bir işe yaramıyor. Sen ve arkadaşların orada neyi bekliyorsunuz? Sizin için orada bir gelecek, bir istikbal yok. Size vaat edilenlerin hepsi boş ve yalandan ibaret. Oğlum, bir an önce gelin ve devlete teslim olun. Bizler sizleri hasretle bekliyoruz" dedi.

Oğluna seslenen anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Herkes bayram gelir, düğün olur oğlunu görür. Ben ise seni göremiyorum. Sen niye böyle yapıyorsun? Artık küçük değilsin. Siz de gelin, teslim olun. Ben de sizi istiyorum. Gelin devletimize teslim olun. Devlet size bir şey yapmıyor, aksine sahip çıkıyor. Bize de sahip çıkıyor. Çok şükür devletimiz güçlüdür. Siz orada ne yapıyorsunuz? Orası sizin memleketiniz değil. Sizin memleketiniz burasıdır. Anneniz, babanız ve toprağınız buradadır" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı