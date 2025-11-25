Muş'ta Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarında 10 adrese eş zamanlı arama yapıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 4,47 gram metamfetamin, 2,19 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 parça halinde 8,44 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ile 2 parça halinde 2,41 gram metamfetamin bulundu.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 9 şüpheli hakkında TCK 188 kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi - MUŞ