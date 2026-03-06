Haberler

Muş'ta dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş İl Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Operasyonla gözaltına alınan şahıs, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Muş'ta jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Muş'ta "dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs 5 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Şahıs, 3 yıl 4 ay hapis cezasının infazı için Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil

Avrupa şimdiden savaştan bıkmış gibi! Bir ülkeden "kısa kes" çağrısı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır

Pezeşkiyan'dan dikkat çeken çıkış! Mesajı Türkiye'yi de ilgilendiriyor
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
Zehra Kınık davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti

İstinaf itirazları reddetti: Zehra Kınık'ın cezası onandı