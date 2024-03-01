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Atının eyerini çaldı diye 13 yaşındaki çocuğu tüfekle vurarak öldürdü

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Muş'ta 20 yaşındaki bir şahıs, atının eyerini çaldığını iddia ettiği 13 yaşındaki çocuğu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde bir çocuk, atının eyerini çaldığını iddia ettiği şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

ATININ EYERİNİ ÇALDI DİYE AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ

Olay, Varto ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Yılanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. (13) isimli çocuk, R.H. (20), isimli şahsın atının eyerini çaldığını ileri sürmesi üzerinde aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonucu R.H., kendisine isnat edilen olaya kızarak evinden aldığı av tüfeği ile E.B.'ye ateş etti. E.B. olay yerinde hayatını kaybederken, olayın duyulması üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi.

Atının eyerini çaldı diye 13 yaşındaki çocuğu tüfekle vurarak öldürdü

Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Varto Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından E.B.'nin cenazesi Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan inceleme sonucunda maktulün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Muş'a gönderildi.

ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ise hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Atının eyerini çaldı diye 13 yaşındaki çocuğu tüfekle vurarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Varto Muş Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

ERKAN ÜNAL:

Böyle bir şey olabilir mi yaa,eğitim şart,kanunlar daha da ağır olmalı,toplum huzuru için cezalar caydırıcı değil,daha ağır cezalar getirilsin

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Mustafa Samet Cetin:

Yaratıklar.

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