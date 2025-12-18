Haberler

Malazgirt'te aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Malazgirt ilçesinde yakalandı ve tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Malazgirt ilçesinde yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Malazgirt Aktuzla Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik müşterek çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde C.Ç. isimli şahsın, Patnos İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve Malazgirt ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs, cumhuriyet savcısının talimatıyla yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Patnos Kapalı Cezaevine teslim edildi. - MUŞ

