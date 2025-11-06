Muş'ta Çalıntı Büyükbaş Hayvanlar Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Muş'un Yeşilova beldesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta çalıntı büyükbaş hayvanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece saatlerinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine C.Ç. yönetimindeki kapalı kasa kamyonet durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, kasa bölümünde kulak küpesi bulunmayan 3 adet büyükbaş hayvan tespit edildi. Araçta bulunan C.Ç. ve H.Y. isimli şahısların çelişkili ifadeler vermesi üzerine araç İlçe Jandarma Komutanlığına çekilerek detaylı inceleme yapıldı. Yapılan araştırmada hayvanların Bahçeköy köyünde ikamet eden H.Y. isimli vatandaşa ait olduğu ve çalındığı belirlendi.

Olayla ilgili H.Y., C.Ç. ve E.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklanırken, C.Ç. ve E.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. - MUŞ