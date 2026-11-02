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Muş'ta beton pompasının düştüğü inşaatta 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Muş'ta beton pompasının düştüğü inşaatta 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Muş'ta yapımı devam eden bir inşaatta beton pompasının düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'ta yapımı devam eden bir inşaatta beton pompasının düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, inşaatta sürdürülen çalışmalar sırasında beton pompasının düşmesi sonucu E.D. (44) ile M.P. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı işçiler, daha sonra ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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