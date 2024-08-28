Muş'ta bataklığa saplanan inek kurtarıldı
Muş Ovası'ndaki çimenlik alanda otlayan inek, Karasu Nehri kenarındaki bataklık alana saplandı. Vatandaşların yardım istemesi üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İş makinesi desteğiyle yapılan çalışma sonucunda inek kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.
Muş'ta bataklığa saplanan inek, ekipler tarafından kurtarıldı.
Muş Ovası'ndaki çimenlik alanda otlayan inek, eve dönüş yolunda Karasu Nehri kenarındaki bataklık alana saplandı. Hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinesi desteği ile yapılan koordineli çalışma sonucunda ekipler, ineği saplandığı yerden çıkararak sahibine teslim etti. - MUŞ
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