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Muş'ta Başıboş Köpeklerden Kaçmaya Çalışan Öğrenci Düşerek Yaralandı

Muş'ta Başıboş Köpeklerden Kaçmaya Çalışan Öğrenci Düşerek Yaralandı
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Muş'ta bir öğrenci, başıboş köpeklerden kaçarken yolun ortasında dengesini kaybederek düştü. Olay sırasında yolda araç olmaması büyük bir tehlikeyi önledi.

Muş'ta başıboş köpeklerden kaçmaya çalışan bir öğrenci, panikle yolun ortasında düşerek takla attı. Olay sırasında yolda herhangi bir aracın bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, Muş merkezde okuldan çıkan bir öğrenci, başıboş köpeklerin saldıracağını düşünerek panikle koşmaya başladı. O sırada dengesini kaybeden çocuk sert bir şekilde yere düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hızla çocuğun yanına giderek yardım etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Yere kapaklanan çocuğun sağlık durumu ile ilgili bilgi alınamadı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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