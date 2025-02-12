ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon

Donald Trump'tan Rusya liderine sürpriz telefon: Putin'le anlaştık
Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu

Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var

DEM Partili Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
AK Partili Gökçek'ten 'Başarır' iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu

"Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu"

Muş'ta Bandrolsüz Sigara ve Puro Operasyonu: 5 Gözaltı

Muş'ta Bandrolsüz Sigara ve Puro Operasyonu: 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak sigara ve puro satışı yapılan iş yerlerinde bin 305 paket sigara ve 779 puro ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz sigara ve puro ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muş İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Malazgirt ilçe merkezinde bulunan bazı marketlerde kaçak sigara ve puro satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Malazgirt Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararıyla belirlenen iş yerlerinde arama yapıldı.

Operasyonda; Bin 305 paket kaçak sigara ve 779 adet puro ele geçirildi. İş yerlerinde bulunan C.M., T.D., Ç.T., L.M. ve A.M. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
img

Şarkıcı Göksel yıllar sonra imajını değiştirdi
img

Erzurumlu annenin İstanbul'daki kar tatiline isyanı viral oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı

Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı
Osimhen'in yeni takımını duyurdular! 'Nankörler' listesine girecek

Yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.