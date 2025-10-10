Haberler

Muş'ta Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Muş'ta Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Muş'ta havaalanı yolunda asfalt yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta asfalt yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Muş İl Özel İdaresine bağlı asfalt taşıyan bir kamyon, havaalanı yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kamyonun yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
