Muş'ta Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Yaralı
Muş'un Hasköy ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay sonrası jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı ve soruşturma başlatıldı.

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Umurca köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, arazi meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada V.G hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından güvenlik önlemlerin alınması ile Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
