Muş'ta 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. isimli şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etti. F.G., mahkeme tarafından tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Kızılağaç Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" ile "Kasten Yaralama" suçlarından 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. isimli şahıs, 21 Ocak 2026 tarihinde Muş merkez ilçede düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 9 yıl 2 ay hapis cezasının infazı amacıyla Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
