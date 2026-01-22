Muş'ta 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Kızılağaç Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" ile "Kasten Yaralama" suçlarından 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. isimli şahıs, 21 Ocak 2026 tarihinde Muş merkez ilçede düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 9 yıl 2 ay hapis cezasının infazı amacıyla Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ