Muş'ta hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 19 Mart 2026 tarihinde Muş merkez ilçede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Tutuklanan şahıs, 5 yıl hapis cezasının infazı amacıyla Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MUŞ