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Muş'ta hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

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Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan şahıs, 4 yıl 2 aylık hapis cezasının infazı amacıyla Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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