Muş-Kulp Kara Yolunda Trafik Kazası: 6 Yaralı

Muş-Kulp Kara Yolunda Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Muş-Kulp kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Muş-Kulp kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Muş-Kulp kara yolu üzerinde bulunan Suvaran köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimi öğrenilemeyen 49 AAE 042 plakalı hafif ticari araç ile 45 AGS 606 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 45 AGS 606 plakalı otomobil ters dönerken, her iki araçtaki toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların ve sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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