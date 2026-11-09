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Muş Hasköy'de hafif ticari araç refüje çarpıp takla attı, 2 kişi yaralandı

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Muş Hasköy'de hafif ticari araç refüje çarpıp takla attı, 2 kişi yaralandı
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Muş'un Hasköy ilçesinde Muş-Bitlis kara yolunda hafif ticari araç refüje çarpıp takla attı; araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muş'un Hasköy ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın refüje çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Muş-Bitlis kara yolu Altaylar Petrol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 AG 825 plakalı hafif ticari araç, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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