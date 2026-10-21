Muş Hasköy'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs tutuklandı

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Muş'un Hasköy ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Hasköy ilçesinde operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Çalışmalar sonucunda, hakkında iki ayrı suçtan toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 19 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alındı. Yakalanan şahsın jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ve Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı