Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş haber! Bulanık'ta okul çevreleri denetleniyor

3. Sayfa Haberleri

Muş haber! Bulanık'ta okul çevreleri denetleniyor

Gelen Muş haberlerine göre MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından çocukların korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimler sürüyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından çocukların korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimler sürüyor.

Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İlköğretim Haftası'nın ilk gününden itibaren 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması' çerçevesinde denetimlerini sürdürerek öğrencilerle bir araya geliyor.

Eğitim öğretim yılının ilk gününde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından okul servis araç ve şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirilerek, "Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği" ile "Okul Servis Araçları Yönetmeliği" gereğince, okul servis şoförlerinde ve araçlarında bulunması gereken belgeler, dur lambasının yanıp yanmadığı ile uyulması gereken kurallar ile öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatılarak bilgilendirme yapılmıştı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bulanık Muş 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title