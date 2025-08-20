Muş-Bitlis Yolunda İneğe Çarpan Otomobilde Maddi Hasar

Muş-Bitlis Yolunda İneğe Çarpan Otomobilde Maddi Hasar
Muş-Bitlis kara yolunda otlayan ineğe çarpan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, inek telef oldu. Kaza sonrası trafik normale döndü.

Muş- Bitlis kara yolunda orta refüjde otlanan ve aniden yola çıkan ineğe otomobil çarptı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, inek ise telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Muş-Bitlis kara yolunda seyir halinde olan otomobil, orta refüjde otlayan ve aniden yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası telef olan inek ve hasar gören aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaysegulogru:

gitti canım inek ??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
