Muş-Bitlis Karayolunda Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı
Muş-Bitlis karayolu Hasköy ilçesi mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Araçta bulunan Ömer Yücekök yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.
Muş-Bitlis karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Muş-Bitlis karayolu Hasköy ilçesi Karayel Apart mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 29 AL 403 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada araçta bulunan Ömer Yücekök yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.