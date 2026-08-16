Haberler

Muş-Bitlis Karayolunda Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Muş-Bitlis Karayolunda Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş-Bitlis karayolu Hasköy ilçesi mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Araçta bulunan Ömer Yücekök yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Muş-Bitlis karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muş-Bitlis karayolu Hasköy ilçesi Karayel Apart mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 29 AL 403 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araçta bulunan Ömer Yücekök yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Çıkarma gemileri devreye girdi! Bir ilimizin ciğerleri yanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı
Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz

Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Sahilde vahşet! 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj: Hak ettiğini aldı

Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj

Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var