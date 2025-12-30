Haberler

Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu: Otomobil refüje çarptı

Muş-Bitlis karayolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarptı. Kazada yaralanan olmadı, ancak araçta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Bitlis karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 35 UP 708 plakalı otomobil, sürücüsünün yoğun sis ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
