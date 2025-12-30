Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu: Otomobil refüje çarptı

Muş- Bitlis karayolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Bitlis karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 35 UP 708 plakalı otomobil, sürücüsünün yoğun sis ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ