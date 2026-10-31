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Muş-Bitlis kara yolunda kepçe ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Muş-Bitlis kara yolunda kepçe ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Muş-Bitlis kara yolunda kepçe ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Muş-Bitlis kara yolunun Havalimanı Kavşağı mevkiinde kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş-Bitlis kara yolunda kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Muş-Bitlis kara yolu Havalimanı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. 49 AAR 953 plakalı otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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