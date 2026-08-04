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Muş-Bingöl yolunda takla: 3 yaralı

Muş-Bingöl yolunda takla: 3 yaralı
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Muş-Bingöl kara yolunda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Muş-Bingöl kara yolunda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muş-Bingöl kara yolu Murat Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 P 0960 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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