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Muratlı'da Kırsal Alanda Yangın Panik Yarattı

Muratlı'da Kırsal Alanda Yangın Panik Yarattı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin müstakil yapılara ve inşaat alanlarına sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'n Muratlı ilçesi kırsalında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Kazımdirik-Turan Mahallesi'nin çıkışında Kırkkepenekli Mahallesi yolu üzerindeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların ve çalılıkların tutuşmasıyla başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan alevlerin bölgede bulunan tek katlı müstakil yapılara ve inşaat alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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