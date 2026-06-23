Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emre Ö. idaresindeki 59 KE 872 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne aniden çıkan bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kazada yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı