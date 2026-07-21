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Muratlı'da feci kaza: Kargo aracının çarptığı bir çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı

Muratlı'da feci kaza: Kargo aracının çarptığı bir çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kargo aracının çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kargo aracının çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 yaşındaki bir çocuk ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde K.U. idaresindeki Kolay Gelsin firmasına ait kargo aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle iki küçük çocuğa çarptı. Yaralanan çocuklar, yakınları tarafından kendi imkanlarıyla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

İlk müdahalenin ardından iki çocuk, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne ve Tekirdağ Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan 5 yaşındaki Aliyar Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 3 yaşındaki M.K.Y.'nin ise durumunun ağır olduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan ve mahalle arasında hızlı seyrettiği iddia edilen kargo aracı ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan sürücü K.U., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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