Elektrik direğinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Yeşilsırt Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilsırt Mahallesi'nin Süleymanpaşa yönündeki mahalle çıkışında bulunan elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlar, yol kenarındaki otluk alanda yangına yol açtı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinden Yavuz Demircioğlu, alevlere ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının hemen yanında bulunan buğday tarlasına sıçramadan söndürülmesi sevindirdi. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldiği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı