Tekirdağ'da ev yangını

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini özleyerek söndürdü.

Yangın sebebiyle ev içerisinde maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Dairede ve çevresinde incelemelerde bulunan ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı