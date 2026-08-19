Muratlı’da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otobüs durağına oldukça yakın bir ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Yeşilsırt Mahallesi'nde yerleşim alanına ve otobüs durağına oldukça yakın yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çam ağaçlarına ve yüksek gerilim hatlarının bulunduğu bölgeye yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin yolun karşı tarafına ve yakındaki yerleşim yerlerine sıçramasını önleyerek yangını söndürdü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangının alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

Jandarma güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı