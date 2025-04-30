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Muratkaya Köyü'nde İmam Hatip Baca Temizlerken Hayatını Kaybetti

Muratkaya Köyü'nde İmam Hatip Baca Temizlerken Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Muratkaya köyünde, cami imam hatibi Aziz Yavuz, baca temizliği sırasında düştü ve yaşamını yitirdi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Muratkaya köyünde görev yapan cami imam hatibi Aziz Yavuz, baca temizliği için çıktığı merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

İddiaya göre Muratkaya köyü camiinde görevli 59 yaşındaki imam-hatibi Aziz Yavuz, caminin bacasını temizlemek için çıktığı merdivenden dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelesi yapılan Yavuz, Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan müdahaleye rağmen Aziz Yavuz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yavuz'un naaşı öğle namazına müteakiben Reşadiye Bozçalı kasabasından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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