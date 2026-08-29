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Elazığ'da Murat Nehri'nde Boğulma: 46 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Murat Nehri'nde Boğulma: 46 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Elazığ'ın Muratbağı köyü yakınlarında Murat Nehri'ne giren 46 yaşındaki Ahmet Atilla boğularak hayatını kaybetti. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen su altı ekipleri, şahsın cansız bedenini sudan çıkardı. Cenaze, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da Murat Nehri'ne giren 46 yaşındaki şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Muratbağı köyü yakınında bulunan Murat Nehri'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden çıkan Ahmet Atilla (46) nehir kenarına gelerek suya girdi. Bir süre kendisine ulaşamayan yakınları kendi imkanlarıyla haber alamadıkları şahsı aramaya başladı. Şahsın aracını Murat Nehri kenarında gören yakınları suya girme ihtimali üzerine durumu İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, suyun altında çalışma başlattı. Şahsın cansız bedeni, bir süre sonra kurbağa adamlar tarafından çıkartıldı. Yapılan incelemelerin ardından Atilla'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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