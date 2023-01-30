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Murat bebeğin annesi ve 2 arkadaşı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işkence sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan anne ve 2 arkadaşı tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işkence sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan anne ve 2 arkadaşı tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 21 aylık Murat Aslan Kılıç'ın işkence sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda çok sayıda sigara izmariti ve darp izleri olan Murat bebeğin, işkence sonucu hayatını kaybetmesinin ardından olay yerinden kaçan anne Güler K. (27), saklandığı apartta gözaltına alındı. Detaylandırılan soruşturma çerçevesinde, bebeğin ölümüyle ilgileri olabileceği düşünülen A.E., V.Y. ve Y.Y. de yakalandı.

Günlerdir sorguda olan 4 şüpheli, bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Murat bebeğin ölümüyle ilgili suçu üstlenmedikleri öğrenilirken, şüphelilerden anne, V.Y. ve A.E. tutuklanırken, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Murat Aslan Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

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