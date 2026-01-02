Haberler

Jandarma personeline başarı belgesi verildi

Jandarma personeline başarı belgesi verildi
Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma personeline, uyuşturucu madde ticaretine yönelik başarılı operasyonları nedeniyle başarı belgesi verildi. Kaymakam Türkmenoğlu, güvenlik güçlerinin mücadelelerine teşekkür etti.

Van'ın Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu tarafından jandarma personeline başarı belgesi verildi.

Muradiye ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 88 gram kubar esrarın ele geçirilmesinde gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı personeline başarı belgesi verildi. Kaymakam Türkmenoğlu, suç ve suçlularla mücadelede güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirterek, jandarma personelini tebrik etti.

Operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Türkmenoğlu, toplumun huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Muradiye genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - VAN

