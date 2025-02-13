Muradiye'de Jandarma Kaçak Sigara Operasyonu: 1340 Paket Ele Geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde yol kontrol noktasında 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN