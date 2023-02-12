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Munzur Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu

3. Sayfa Haberleri

Munzur Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu

Tunceli'de Munzur Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu.

Tunceli'de Munzur Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu.

Tunceli merkezde Munzur Çayı üzerinde bir ceset gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri cesedi sudan çıkardı. 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Munzur Çayı Tunceli 3. Sayfa Haberler

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