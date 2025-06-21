Munzur Çayı'na Düşen Genç Kız Yoğun Bakımda

Munzur Çayı'na Düşen Genç Kız Yoğun Bakımda
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Tunceli'de piknik yaparken Munzur Çayı'na düşen 17 yaşındaki Eylül Y., doktorların çabasıyla hayata döndürüldü ve şu anda yoğun bakımda tedavi ediliyor.

Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen ve doktorların yoğun çabasının ardından kalbi yeniden çalıştırılan genç kız, Tunceli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ovacık karayolu Venk Köprüsü mevkiinde arkadaşlarıyla piknik yapmaya gittiği belirtilen 17 yaşındaki Eylül Y. iddialara göre dengesini kaybederek Munzur Çayı'na düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD, jandarma, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çayda yaptığı aramada genç kız, düştüğü yerden yaklaşık 400 metre aşağıda karşı kıyıda bulundu. Kalp ve solunumu duran genç kız burada yapılan müdahalelere cevap vermeyince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların yoğun çabası sonucu genç kızın kalbi yeniden çalıştırıldı.

Genç kız, Tunceli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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