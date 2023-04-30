Munzur Çayı'na düşen 3 genci arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 21 Nisan'da araçlarının Munzur Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan 3 genci arama çalışmaları devam ediyor. Sağanak yağışla birlikte debisi yeniden yükselen ve bulanıklaşan çaydaki arama çalışmaları güçlükle sürdürülürken, kayıp gençlerin yakınlarının bekleyişi devam ediyor.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gezmek için gelen Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve Baran Aslan Taş'ın (22) bulunduğu otomobil, Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçmuştu. Kazanın ardından başlatılan arama çalışmaları genişletilerek devam ediyor. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara farklı illerden gelen AFAD, JAK, JÖAK, polis, jandarma, dalgıç, itfaiye ekipleri ile gönüllülerden oluşan binin üzerinde kişi katılıyor. Aracın suya düştüğü bölgeden Tunceli merkeze kadar olan 55 kilometrelik bölümde yapılan çalışmalarda 1 helikopter, İHA, su altı arama robotu, dron ile çok sayıda bot kullanılıyor. Munzur Çayı ile Uzunçayır Barajı gölünün belirli bölümlerinde dalışlar gerçekleştirilirken, botlarla yüzey araması ve kıyı taramaları da sürüyor.

Devam eden sağanak yağışlar nedeniyle Munzur Çayı'nın debisi yeniden yükselirken, gerek yükselen debinin gerekse de suyun bulanıklaşmasının arama çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi. Olayın ardından kente gelen kayıp 3 gencin yakınlarının acılı bekleyişleri de sürerken, çalışmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemedi. - TUNCELİ