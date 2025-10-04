Münih Havalimanında Dron Tehdidi: 6 Bin 500 Yolcu Mahsur Kaldı

Almanya'nın Münih havalimanında cuma akşamı bir kez daha dron tespit edilmesinin ardından tüm uçuşlar iptal edilirken, 6 bin 500 yolcu havalimanında mahsur kaldı.

Almanya'nın güneyindeki en önemli havalimanlarından biri olan Münih havalimanı üstünde bir kez daha dron tespit edildi. Münih Havalimanı polisinin yaptığı açıklamaya göre dron tehdidi nedeniyle havalimanındaki iniş ve kalkış pistleri yerel saat ile 21: 28'den itibaren kapatıldı. Münih Havalimanına inmesi beklenen uçuşlar çevre şehirlere yönlendirildi. Münih Havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada ise " 3 Ekim akşamı Alman Hava Trafik Kontrolü Merkezi (DFS) dron gözlemleri nedeniyle önlem amaçlı olarak Münih Havalimanındaki uçuş operasyonlarını kısıtladı ve bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı" ifadelerine yer verildi.

6 bin 500 yolcu mahsur kaldı

Havalimanından yapılan açıklamada ise alınan karar sonrası Münih Havalimanına inişi beklenen 23 uçağın başka havalimanlarına yönlendirildiği kaydedildi. Münih Havalimanı iniş planlı 12 sefer iptal edilirken, Münih Havalimanı kalkışlı 46 uçuş ise yapılamadı. Bu nedenle 6 bin 500 yolcunun havalimanında geceyi geçirmek zorunda olduğu ifade edildi. Bazı yolcuların ise son anda valizleriyle birlikte uçaktan indirildikleri belirtildi. Açıklamada havalimanında mahsur kalan yolcular için kamp yatağı, yiyecek ve içecek sağlandığı da kaydedildi. Münih Havalimanı yerleşkesi üzerinde Perşembe akşamı da dron görülmüş bunun üzerine 32 uçuş iptal olmuş, inişi planlanan uçaklar başka havalimanlarına yönlendirilmişti. 3 bin yolcu havalimanında mahsur kalmıştı.

Olaya ilişkin soruşturma sırasında söz konusu dronun Münih Havalimanı yakınlarındaki Alman Silahlı Kuvvetlerinin bir üssünün üzerinde seyrettiği belirlenmişti. - MÜNİH