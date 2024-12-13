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Münbiç'te PKK/YPG'nin Kadınlara Bomba Yapımı Eğitimi Verdiği Ortaya Çıktı

Münbiç'te PKK/YPG'nin Kadınlara Bomba Yapımı Eğitimi Verdiği Ortaya Çıktı
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Suriye'nin Münbiç kentinde PKK/YPG terör örgütünün el sanatları adı altında kadınlara el yapımı bomba yapımı eğitimi verdikleri belirlendi.

Suriye'de PKK/ Ypg terör örgütünün Münbiç'te örgüt üyesi kadınlara el sanatları adı altında bomba yapımı eğitimi verdiği ortaya çıktı.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) PKK/YPG'nin işgalinden kurtardığı Münbiç'te terör örgütünün el sanatları kursu verdiği binanın içerisi görüntülendi. Münbiç Yerel Meclisinin karşısındaki binada örgüt üyesi kadınlara el sanatları adı altında el yapımı bomba eğitimi verildiği öğrenildi. Kaçan teröristlerin karargah içerisindeki birçok evrak ile eşyayı yok etmeye çalıştığı gözlendi. Örgüte ait birçok fotoğraf ve afişin yer aldığı binada, el yapımı bomba yapmak için kullanılan çok sayıda pil ile pilleri birbirine bağlamak için kullanılan düzenek olduğu görüldü. Muhalifler tarafından kontrol edilen binada elektrik şalterine tuzaklanmış bomba da etkisiz hale getirildi. - MÜNBİÇ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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