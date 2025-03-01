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Müjde Ar taburcu oldu: İşte ünlü sanatçının son hali

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Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar; birkaç gün önce trafik kazası geçirdi. Müjde Ar ile eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş'ın içerisinde bulunduğu lüks araç özel halk otobüsü ile çarpışmıştı.

Kaza sonrası sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilen Müjde Ar, gözlem ve takip amaçlı hastanede tedavi gördü.

TABURCU OLDU: DOKTORUNDAN PAYLAŞIM GELDİ

70 yaşındaki Müjde Ar hastaneden taburcu oldu. Usta sanatçının doktoru, Ar ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Prof. Dr. Volkan Özben, paylaşımına "Ülkemizin çok değerli sanatçılarından Müjde Ar'ı sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine sağlıklı ve uzun bir hayat diliyorum" notunu düştü.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Öte yandan kaza sonrası açıklama yapan Müjde Ar, "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil" demişti.

Hafif ağrıları olduğunu belirten usta sanatçı, "Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var" ifadelerini kullanmıştı.

Müjde Ar taburcu oldu: İşte ünlü sanatçının son hali

Müjde Ar taburcu oldu: İşte ünlü sanatçının son hali
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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