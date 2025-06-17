Muhtarlık Kavgasında 4 Sanığa Hapis Cezası

Muhtarlık kavgası cinayetinde 4 sanığa ceza yağdı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Nisan 2024 tarihinde Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde ilçeye bağlı Donalar köyünde muhtar seçilen Cengiz Sürer ile muhtar adayı Galip Alkaşı arasında muhtarlık seçimleri sebebiyle tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle, kavga büyümeden önlendi. Bir süre sonra kavgayı duyan Donalar köyü muhtarı Cengiz Sürer'in ailesi, köyden Taşköprü ilçesine geldi. Cengiz Sürer'in ailesi, muhtar adayı Galip Alkaşı'nın bulunduğu kahveye gitti. Burada Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer ile çocukları Hüseyin ve Barış Sürer ile kayınbiraderi Şenol Can ve seçimlerde muhtar adayı Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada muhtar adayı Galip Alkaşı hayatını kaybetti, Mehmet Atasoy ise yaralandı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer ile oğulları Hüseyin ve Barış Sürer ile kayınbiraderi Şenol Can tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 4 sanık hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından açılan davada karar verildi. Duruşmada sanıklar, avukatlar ve Alkaşı'nın ailesi hazır bulundu. Duruşmada kendilerini savunan tutuklu sanık Cengiz Sürer, oğulları Hüseyin ve Barış Sürer pişman olduklarını söyleyerek, beraatlarını talep etti.

Sanık Şenol Can ise kendisinin Galip Alkaşı ile bir husumetinin olmadığını ifade ederek, "Ben olay yerine gelince havaya ateş ettim. Asıl olayların sebebi olan Zeynel ismindeki arkadaş elini beline attığını gördüm. Uyarı mahiyetinde ben de ateş ettim. Bu sırada Galip bana saldırdı, birlikte yere düştük. Boğuşurken silah patladı ve kendim yaralandım. Yaşanan olaydan ötürü pişmanım, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Olayda yaralanan Mehmet A. ise mütalaada aleyhe hususları kabul etmediğini belirterek, sanıkların en üst seviyeden cezalandırılmalarını istedi.

Olayda hayatını kaybeden Galip Alkaşı'nın eşi ve kızı ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti kararını açıkladı

Taraf avukatlarının da savunmalarının dinlenmesinin ardından sanıklar hakkındaki kararı açıklayan mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçundan, Cengiz Sürer ile çocukları Barış ve Hüseyin Sürer'e tahrik hükümleri ve sabıkasız olmalarından ötürü iyi hal indirimi uygulayarak 20 yıl hapis cezası, Mehmet Atasoy'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Şenol Can ise 'kasten öldürme' suçundan 'sabıkasız' olmasından ötürü iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl, Mehmet Atasoy'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca sanıklara ruhsatsız silah kullanmalarından ötürü 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Sanıklar tehdit ve mala zarar verme suçlarından da beraat etti.