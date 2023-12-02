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Muhtar, tartıştığı meslektaşını öldürdü

2 Aralık 2023 21:45 Son Güncelleme: 21:47 Abone Ol

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir muhtar, tartıştığı meslektaşını tabancayla öldürdü ve bir esnafı da yaraladı. Muhtar tutuklandı.