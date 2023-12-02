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Muhtar, tartıştığı meslektaşını öldürdü

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Kütahya'nın Emet ilçesinde bir muhtar, tartıştığı meslektaşını tabancayla öldürdü ve bir esnafı da yaraladı. Muhtar tutuklandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde tartıştığı meslektaşını tabancayla öldüren ve bir esnafı da yaralayan muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kapaklıca Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde muhtar Mehmet D'nin (36) işlettiği çay ocağında, Mehmet D. alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) ve ilçe esnaflarından İsmail A.'yı (42) beylik tabancasıyla vurarak ağır yaralamıştı. Harun Kara kaldırıldığı Emet Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, İsmail A. Kütahya Evliya Çelebi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Olaydan sonra kaçan Muhtar Mehmet D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Harun Kara Kütahya Emet Mahkeme Tutuklama Hastane Cinayet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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