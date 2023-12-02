Muhtar, tartıştığı meslektaşını öldürdü
Kütahya'nın Emet ilçesinde bir muhtar, tartıştığı meslektaşını tabancayla öldürdü ve bir esnafı da yaraladı. Muhtar tutuklandı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde tartıştığı meslektaşını tabancayla öldüren ve bir esnafı da yaralayan muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kapaklıca Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde muhtar Mehmet D'nin (36) işlettiği çay ocağında, Mehmet D. alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) ve ilçe esnaflarından İsmail A.'yı (42) beylik tabancasıyla vurarak ağır yaralamıştı. Harun Kara kaldırıldığı Emet Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, İsmail A. Kütahya Evliya Çelebi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Olaydan sonra kaçan Muhtar Mehmet D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA