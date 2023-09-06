Muhtar sokakta alkol alanları uyardı, bıçaklı saldırıya uğradı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Mahalle Muhtarı Hasan Özüş (58), sokakta alkol aldıkları için uyardığı kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre C.Ö. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişinin sokakta alkol aldığını gören Muhtar Hasan Özüş, yanlarına gelerek burada alkol almamaları için uyardı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma sırasında C.Ö., yanında üzerinde bulunan bıçakla Özüş'ü yaraladı. Özüş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhtar Özüş, ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne, ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan muhtar Özüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.