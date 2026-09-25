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Muhsin Yazıcıoğlu helikopterin düşmesi soruşturmasında 33 şüpheli gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen ikinci dalga operasyonda 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 33'ü gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Gürlek: "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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