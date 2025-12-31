Haberler

Cami çıkışı otomobilin çarptığı Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı hayatını kaybetti
Güncelleme:
Kayseri'de, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, cami çıkışı yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, akşam namazının ardından evine gittiği sırada karşıdan karşıya geçen Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı'ya, M.A.E. yönetimindeki 38 RR 093 plakalı otomobil çarptı. Kazada Balcı ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osman Balcı'yı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Balcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

500

