Muğla Yatağan'da çıkan yangın nedeniyle Aydın-Muğla yolunda trafiğe kapatma kararı alındı

Muğla Yatağan'da meydana gelen yangın dolayısıyla akşamüzeri can ve mal güvenliği gerekçesi ile trafiğe kapatılan Aydın- Muğla karayolu gece saatlerinde yeniden trafiğe açıldı.

Önceki gün Milas ve Bozdoğan'da başlayan yangınlarla mücadele devam ederken, bugün öğlen saatlerinde Muğla'nın 3 ayrı ilçesinde aynı anda orman yangını çıkmış ve Yatağan'da 3 köy boşaltılmıştı. Aydın-Muğla yolundaki ulaşım güvenliğini de tehdit eden yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştı. Muğla Valiliği gece yarısı yaptığı açıklama ile Aydın-Muğla yolunun trafiğe açıldığını duyurdu. - AYDIN