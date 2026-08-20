Muğla'da Yangın Önleme Tedbirleri: Kırsal Alan Çalışmalarında Kolluk Bildirimi Zorunlu

Muğla valiliği tarafından 18 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında il ve ilçe merkezleri dışında kalan tüm yerleşim birimlerinde tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, maden ocağı, çiftlik gibi yerlerde yapılacak çalışmalarda kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi, çalışmalar ile ilgili önleyici tedbirlerin alınması istendi. Aksi hareket edenler hakkında idari ve adli yaptırımlar uygulanacak.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde orman, tarım arazisi ve kırsal alan yangınlarının önlenmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Valiliğimizce genel emir yayımlanmıştır. 18 Ağustos-31 Ekim 2026 tarihleri arasında il, ilçe merkezleri dışındaki mahalleler, orman köyleri ve tüm açık alanlarda (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, maden ocağı, çiftlik vb.) yapılacak çalışmalarda kolluk bildirimi: Kaynak makinası, spiral, taşlama ve kesme aletleri kullanılmadan önce şahsen, telefonla veya Hayat 112 uygulaması üzerinden ilgili kolluk birimine (Jandarma/Polis) bildirim yapılacaktır. Alan temizliği çalışma alanının en az 10 metre çevresindeki tüm yanıcı maddeler (kuru ot, anız, ahşap vb.) temizlenecek veya doğal örtü ıslatılarak yangına dirençli hale getirilecektir. Çalışma süresince alanda en az 6 kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü ile yeterli miktarda su/ekipman hazır bulundurulacaktır. Kıvılcımların yayılmasını önleyici tedbirler alınacak ve alan sürekli kontrol altında tutulacaktır. Emre aykırı davrananlar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli yaptırımlar uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın duyarlılığı ve kurallara riayeti yeşil vatanımızın korunması için hayati önem taşımaktadır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı